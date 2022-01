Unieuro: assurda situazione nel messaggio, gli smartphone sono gratis per tutti

Non bisogna mai abbassare la guardia, soprattutto quando si tratta di truffe che riguardano il web e tutti i siti che vi sono connessi. Unieuro è un grande colosso, forse il migliore in questo momento per quanto riguarda le offerte che vertono sul mondo della tecnologia.

Da diverse ore però sarebbero arrivate voci contrastanti che parlerebbero di una truffa diffusa tramite le varie chat, la quale farebbe credere di poter ottenere smartphone in maniera gratuita.

Unieuro in balia dei truffatori: ecco qual è la descrizione reale che trovate una volta aperto il vero sito

Al fine di permettere a tutti di avere un riscontro reale, abbiamo riportato qui di seguito la vera descrizione del sito ufficiale di Unieuro. Una volta aperto il sito, basta scendere in basso per trovare scritto quanto segue nel prossimo capoverso. Ricordiamo che la descrizione sul sito fake risulta diversa rispetto a quella che trovate qui sotto.

Unieuro sta affrontando una nuova avventura, questa volta molto pericoloso. Sarà infatti compito dell’azienda provare a far capire a tutti che c’è una truffa in atto, la quale potrebbe portare via dei soldi dal conto corrente o del credito residuo.

Il nuovo messaggio che si è diffuso sta praticamente dicendo agli utenti alcuni smartphone possono essere ottenuti gratis dal sito ufficiale. Il tutto cliccando su un link che è in realtà un fake. Questo porta ad una pagina praticamente uguale a quella del colosso, mediante la quale però gli utenti finiranno per abbonarsi ad alcuni abbonamenti a pagamento senza neanche saperlo.