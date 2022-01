Dopo aver fatto affezionare i fan alle sue molteplici ed intriganti storie d’amore (e non solo), Sex Education potrebbe lasciare tutti con l’amaro in bocca. Ebbene sì, molto probabilmente con la quarta stagione il capitolo teen dramedy metterà per sempre un punto. A pensarci bene, una serie adolescenziale come questa non può andare molto lontano semplicemente perché, se la trama procedesse per anni nella stessa scuola liceale, il tutto risulterebbe innaturale.

Sex Education: è arrivata veramente la fine per la serie tv teen?