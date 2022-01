Nuovo giorno, nuovo smartphone annunciato ufficialmente in casa del produttore cinese Vivo. Questa volta stiamo parlando di Vivo Y21A, un nuovo device di fascia entry-level caratterizzato da una grande batteria da 5000 mAh.

Vivo annuncia ufficialmente il nuovo entry-level Vivo Y21A: ecco le specifiche tecniche

Il produttore cinese Vivo sembra che abbia intenzione di concentrarsi non solo sui top di gamma, ma anche sugli smartphone entry-level. L’ultimo arrivato è il nuovo Vivo Y21A e, come già accennato, si tratta di uno smartphone appartenente alla fascia medio-bassa del mercato e la sua scheda tecnica ce lo conferma.

Sotto alla scocca troviamo ad esempio il processore MediaTek Helio P22. A supportarlo, ci sono tagli di memoria con 4 GB di RAM (che fortunatamente può essere espansa virtualmente) e 64 GB di storage interno espandibile tramite scheda microSD. Notevole da parte dell’azienda la scelta di dotare questo device di una grande batteria con una capienza di ben 5000 mAh. Quest’ultima può essere ricaricata tramite ricarica rapida da 18W.

Lato design, non abbiamo novità di rilievo rispetto ad altri device dell’azienda. La parte frontale è occupata da un display IPS LCD da 6.51 pollici di diagonale con risoluzione HD+ e con un notch a goccia centrale a forma di V. La parte posteriore ospita invece un modulo fotografico di forma rettangolare con al suo interno due sensori fotografici da 13 e 2 MP. La fotocamera anteriore per i selfie è invece da 8 MP. Tra le altre caratteristiche, abbiamo infine la porta di ricarica USB Type-C, il jack audio da 3.5 mm per le cuffie, un sensore biometrico laterale per lo sblocco e Android 11 a bordo.