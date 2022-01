l produttore cinese Vivo avrebbe dovuto presentare domani il suo nuovo smartphone di fascia media, ma alla fine lo ha svelato in anticipo quest’oggi. Vediamo quindi qui di seguito le caratteristiche tecniche del nuovo Vivo Y21T.

Vivo Y21T: annunciato ufficialmente in anticipo il nuovo medio di gamma di Vivo

Come già accennato, la nota azienda cinese ha presentato in veste ufficiale il suo nuovo smartphone di fascia media. In particolare, il nuovo Vivo Y21T dispone sul fronte di un display con notch a goccia in cui è collocata una fotocamera anteriore per i selfie da 8 MP. Si tratta nello specifico di un pannello IPS LCD da 6.5 pollici e con una risoluzione pari a 1600 x 720 pixel con refresh rate da 60Hz. Tuttavia, la versione per il mercato indiano (anche quella globale) dovrebbe avere un refresh rate più elevato di 90Hz.

La backcover dello smartphone ospita invece tre fotocamere con dei sensori fotografici rispettivamente da 50, 2 (macro) e 2 (profondità) MP. Dal punto di vista prestazionale troviamo invece presenza del processore Snapdragon 680 e a supporto troveremo tagli di memoria da 6 o 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno. La versione del software installata a bordo è Android 11 con l’interfaccia utente FuntouchOS 12, mentre la batteria ha una capienza di 5000 mAh e supporta la ricarica rapida da 18W. Sono infine presenti il jack audio per le cuffie, il wi-fi dual band e una porta di ricarica USB Type C.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Vivo Y21T sarà disponibile inizialmente per il mercato indonesiano ad un prezzo di circa 190 euro al cambio attuale.