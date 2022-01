Se hai ancora dubbi su specifiche, caratteristiche, design, prezzi e data di rilascio della prossima famiglia Samsung Galaxy Tab S8 di fascia ultra alta, Amazon è qui per aggiungere legittimità alle informazioni già affidabili divulgate da diversi informatori e leaker negli ultimi mesi.

I primi elenchi di Tab S8, S8+ e S8 Ultra che sono stati pubblicati in Italia e in Francia sono stati ritirati, ma poiché al giorno d’oggi non è possibile eliminare materiale da Internet, ecco tutto ciò che Amazon ha rivelato, confermato o citato.

Galaxy Tab S8 dovrebbe arrivare a febbraio

A differenza della gamma Galaxy Tab S7 per il 2020, l’attesissima serie Tab S8 comprenderà tre modelli principali, con la nuova straordinaria variante Ultra da 14,6 pollici che riceverà la maggior attenzione. Innanzitutto, c’è la decisione unica di Samsung di utilizzare una tacca anziché cornici simmetriche dello schermo superiore e inferiore, che, tra l’altro, è accuratamente coperta nell’immagine inequivocabilmente ufficiale del prodotto rilasciata da Amazon.

Forse ancora più importante, per poco tempo, questo device basato su Android ha avuto un prezzo di € 1.159,34 in una versione solo Wi-Fi e € 1.308,10 con connettività 5G integrata. Queste cifre sono generalmente in linea con quanto si diceva la scorsa settimana. Il Galaxy Tab S8 Ultra dovrebbe iniziare ad arrivare sul mercato intorno al 25 febbraio dopo un lancio insieme alla famiglia di smartphone Galaxy S22 all’inizio dello stesso mese.

Il device includerà un pnnello Super AMOLED da 14,6 pollici con tecnologia di frequenza di aggiornamento di 120 Hz e risoluzione di 2960 x 1848 pixel. Arriverà con Android 12, un processore Snapdragon 8 Gen 1 con capacità di archiviazione fino a 512 GB e RAM di 8/16GB. Per ironia della sorte, Amazon sembra aver ‘fatto trapelare’ più immagini ma meno informazioni riguardo al Tab S8 da 11 pollici.

Ad esempio, non ci sono nuove informazioni sul prezzo, ma siamo certi che il Galaxy Tab S8 e il Tab S8+ senza notch costeranno rispettivamente circa 800 euro.