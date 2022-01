TikTok ha fatto molta strada dalla sua fulminea ascesa per diventare una delle piattaforme di social media più popolari nel 2020. La piattaforma è ora per lo più consolidata in tutto il mondo. In effetti, rappresenta una grave minaccia per diverse aziende nel settore dello streaming video. Ad esempio, i social media hanno costretto Instagram ad affrettare alcune funzionalità e a modificarne altre per rendere la loro app un concorrente competitivo.

Abbiamo anche scoperto altre piattaforme famose per i loro video. YouTube è un ottimo esempio; la società ha dovuto adeguarsi a questo nuovo formato lanciando una nuova sezione ‘Cortometraggi’. TikTok è qui per restare, ma la sua popolarità sarà sempre determinata dal coinvolgimento degli utenti e dai vantaggi che offre. TikTok, d’altra parte, sembra prepararsi al lancio di una funzionalità che potrebbe irritare alcuni utenti.

TikTok sta seguendo il trend degli abbonamenti

Instagram ha dichiarato all’inizio di questa settimana che stava testando servizi di abbonamento premium con alcuni creatori. TikTok ha recentemente riconosciuto che sta testando una funzione simile a questa. L’azienda è la più recente ad aderire a una tendenza iniziata anni fa e che ha attratto aziende come YouTube, Twitter e altri. Non sappiamo quale struttura utilizzerà TikTok, ma potrebbe essere qualcosa come Twitter Blue, con gli abbonati che ottengono l’accesso a funzionalità uniche.

TikTok sta testando il supporto per gli abbonamenti a pagamento. Tuttavia, la società ha rifiutato di fornire qualsiasi altra informazione. Di conseguenza, non sappiamo quanto sarà utile questa funzione per i consumatori medi. Sorprendentemente, la società consente agli utenti di dare una mancia ai creatori, ma gli abbonamenti possono anche generare un nuovo flusso di entrate. Ciò potrebbe rendere la piattaforma più attraente per alcuni sviluppatori di contenuti.

Ciò sta accadendo nello stesso momento in cui Instagram sta espandendo il suo strumento Remix, che in precedenza era disponibile solo per Reels.