Il mondo di GTA Online è in continua espansione attraverso DLC gratuiti rilasciati a cadenza regolare. Gli sviluppatori di Rockstar Games aggiornano il mondo di gioco con nuove missioni, attività e business per rendere sempre più ricco e vario il gameplay.

Tuttavia, sembra che a breve il tutto potrebbe cambiare radicalmente attraverso l’introduzione di una nuova mappa completamente esplorabile. Almeno questa è l’indiscrezione trapelata nelle scorse ore e che subito ha fatto il giro della rete.

Il leaker Matheusvictorbr ha lanciato la notizia dopo aver ricevuto delle informazioni preziose da alcuni insider. In particolare, la nuova mappa farà il proprio debutto insieme alla versione “expanded and enhanced” di GTA V che poterà il titolo su console next-gen e PC.

Rockstar Games potrebbe aggiornare GTA Online introducendo una nuova porzione di mappa completamente esplorabile

Come sappiamo da tempo, Rockstar Games sta lavorando ad una versione migliorata sia del gioco base che di GTA Online e il debutto dovrebbe avvenire tra aprile e maggio. Stando alle dichiarazioni, gli sviluppatori stanno cercando di apportare grandi cambiamenti al titolo e al motore grafico.

La maggior parte delle informazioni sono ancora avvolte dal mistero ma il leaker ha terminato la propria indiscrezione in un modo molto particolare. Infatti, nella versione originale della dichiarazione si legge “I can’t say much, but pack your bags“.

L’espressione “pack your bags” è utilizzata per indicare di preparare le valigie e questo lascia intendere la presenza di una nuova mappa esplorabile in GTA Online. Ribadiamo che al momento si tratta solo di voci di corridoio, ma certamente nel corso delle prossime settimane potremmo conoscere qualche novità aggiuntiva.