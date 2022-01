CoopVoce: nuove offerte EVO con un regalo da 30 euro in soldi

I gestori virtuali sono quelli che riescono a guadagnarsi più utenti ultimamente, ovviamente presi nel loro totale. Il più attivo in assoluto da ormai qualche anno a questa parte è senza alcuna ombra di dubbio CoopVoce.

Le sue offerte risultano le migliori, sia per affidabilità in merito alla qualità della rete sia per quanto riguarda i contenuti ed il prezzo. Le Evolution sono ancora disponibili, questa volta con un grande regalo su quella da 100 giga che consiste in 30 € di credito residuo direttamente in regalo.

CoopVoce: le offerte Evolution sono ancora disponibili, ecco quali sono le più interessanti

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

Prezzo mensile: 4,50 euro al mese per sempre

Ovviamente tutti gli utenti avranno diritto all’applicazione ufficiale per monitorare tutti i dati inerenti alla propria offerta. Ecco cosa sarà possibile fare con l’app ufficiale di CoopVoce: