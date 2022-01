A partire dal prossimo 27 gennaio 2022 fino al 9 febbraio 2022 l’operatore virtuale CoopVoce ha intenzione di lanciare una promozione che permetterà agli utenti che lo desiderano, di avere il primo mese dell’offerta Evo gratuito.

La promozione sarà valida per tutti i clienti che decidono di effettuare la portabilità del proprio numero, nei punti vendita Coop aderenti e sul sito ufficiale dell’operatore. Le offerte incluse nell’iniziativa sono la Evo 30, la Evo 100 e la nuova versione di Evo Voce & SMS. Scopriamo insieme nuovi dettagli.

CoopVoce: ecco come richiedere un mese gratuito della promo Evo

Ogni cliente potrà beneficiare di tale iniziativa al massimo su 2 linee. Entro il termine del primo mese il cliente dovrà ricaricare altrimenti l’offerta risulterà sospesa per 30 giorni. Per riattivarla sarà necessario ricaricare entro 30 giorni, altrimenti verrà disattivata. Non si conoscono ancora ulteriori dettagli ed eventuali costi di attivazione della SIM ricaricabile.

Vi ricordiamo intanto cosa prevedono le offerte sopra elencate, la Evo Voce & SMS comprende minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali a 4,90 euro al mese. Inoltre ci sono anche 100 Mega mensili di traffico dati 4G su rete TIM. Passando alla Evo 30, avremo minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico dati 4G su rete TIM a 6,90 euro al mese.

Infine, scegliendo la Evo 100 riceveremo minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati 4G su rete TIM a 8,90 euro al mese. Con l’offerta Evo Voce & SMS al superamento dei 100MB è possibile continuare a navigare ad una velocità ridotta pari a 32 Kbps.