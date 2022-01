I prezzi sono decisamente più bassi del normale, o di quanto ci saremmo effettivamente aspettati di vedere da Expert, la nuova campagna promozionale impazza con sconti importanti su smartphone, tecnologia e tantissimi prodotti in generale.

Il risparmio è certo su ogni singolo acquisto effettuato, in questo modo i clienti possono essere sicuri di recarsi personalmente in negozio, avendo la certezza di godere di uno sconto importante, senza vincoli territoriali o problematiche di alcun tipo in merito alle scorte effettivamente disponibili. Tutti i prodotti, ad ogni modo, vengono distribuiti gratuitamente con annessa la solita garanzia della durata di 24 mesi, la quale copre direttamente anche tutti i difetti di fabbrica.

Non dimenticatevi del canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid, al suo interno si trovano incredibili codici sconto Amazon gratis ed offerte davvero da non perdere.

Expert: le offerte sono alla portata con prezzi mai visti

Expert stringe le dirette concorrenti in una vera e propria morsa di sconti, e propone al consumatore finale la possibilità di iniziare a risparmiare sin da subito, grazie alla presenza di offerte decisamente interessanti, su alcuni dei migliori smartphone in circolazione. Gli ultimi top di gamma coinvolti nella campagna sono infatti Oppo Reno6, in vendita a 429 euro, ma anche l’ottimo Galaxy S21 FE, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 699 euro, oppure il modello appena precedente, stiamo parlando di Galaxy S20 FE, disponibile a 399 euro.

Nel calderone troviamo anche tantissimi altri prodotti decisamente più economici, quali possono essere Huawei Nova 9, Motorola Moto E40, Oppo A74, Galaxy A52s, Wiko Y52 o anche un buonissimo Realme. Se volete conoscere da vicino l’ottima campagna, ricordatevi di questo link.