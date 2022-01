I tradimenti e gli atti di infedeltà su WhatsApp sono oramai all’ordine del giorno. Cronache quotidiane accreditano la piattaforma di messaggistica istantanea come quel luogo virtuale in è possibile testare lo stato di un legame affettivo.

WhatsApp, il nuovo trucco per scoprire l’infedeltà del partner

Sono molti gli utenti che in vista di prove concrete o semplici sospetti di infedeltà si impegnano per la lettura delle conversazioni del proprio lui o della propria lei. Ancora oggi, la via più utilizzata da parte degli utenti è la lettura diretta dei messaggi sullo smartphone del partner. Questa tecnica, per quanto sia semplice e immediata, non sempre porta a buoni frutti.

Gli utenti che hanno qualcosa da nascondere su WhatsApp provvedono in pochi istanti ad una pronta cancellazione, così da non alimentare nemmeno il minimo dubbio.

Ecco perché gli utenti che desiderano spiare i messaggi del partner o verificare la presenza di eventuali tradimenti possono affidarsi ad un secondo metodo. Questa tecnica, ancora poco utilizzata, si basa sulla presenza del servizio desktop WhatsApp Web.

Proprio attraverso la piattaforma desktop di WhatsApp è possibile creare una copia dei messaggi dallo smartphone del partner ad un dispositivo fisso di proprio possesso. Per farlo è necessario accedere anche per pochi secondi al cellulare del partner ed avvisare la sincronizzazione dei messaggi attraverso il menù Impostazioni del profilo WhatsApp. Questa tecnica ha grandi vantaggi a sua disposizione. Oltre a creare una copia di tutti i messaggi della chat, questi saranno anche aggiornati in tempo reale sul dispositivo fisso.