GTA 6, dietro i rinvii anche gli NPC: serviva un team dedicato

Il lancio di GTA 6 è fissato per il 19 novembre 2026 e ormai mancano poche settimane, ma dietro i vari rinvii che hanno segnato il percorso del gioco ci sarebbe anche un motivo piuttosto curioso. Uno degli ostacoli più impegnativi per Rockstar sarebbe stato infatti l’enorme quantità di NPC che popolano il mondo di gioco, tanto da rendere necessario un gruppo di lavoro dedicato esclusivamente a loro, alla loro scrittura e ai loro dialoghi.

Ufficialmente lo studio ha sempre spiegato che il tempo aggiuntivo serviva per raggiungere quel livello di rifinitura che i giocatori “si aspettano e meritano”. Una frase che fino a oggi lasciava parecchio spazio all’immaginazione. Adesso però iniziano a emergere dettagli più concreti su cosa abbia reso lo sviluppo così complicato, e i personaggi non giocanti sembrano aver avuto un peso tutt’altro che marginale nella faccenda.

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Uno studio di emergenza per gli abitanti di Leonida

A raccontare alcuni retroscena è stato Rob Nelson, corresponsabile dello sviluppo, che in un’intervista avrebbe descritto come è stata affrontata la gestione di questa folla digitale. In pratica sarebbe servita una specie di studio di emergenza interamente dedicato agli abitanti del gioco, con team di sceneggiatori impegnati a definirne caratteristiche, comportamenti e interazioni.

Un impegno del genere, moltiplicato per migliaia di comparse, potrebbe aver contribuito in modo significativo alla complessità della produzione. Rockstar comunque non sembra pentita delle proprie scelte e ha ribadito la volontà di prendersi tutto il tempo necessario per realizzare esattamente l’esperienza che aveva in mente.

Del resto gestire una popolazione così numerosa non vuol dire soltanto riempire la mappa di persone che camminano sui marciapiedi. Ognuna di quelle figure deve contribuire a rendere credibile l’ambiente circostante. L’idea è quella di un mondo che non sembri vuoto ma vivo per davvero, dove la gente di Leonida non appaia come un semplice sfondo ma come parte integrante della vita quotidiana dello stato immaginario in cui si muoveranno i protagonisti. E un risultato simile richiede risorse, pazienza e parecchie ore di lavoro.

Perché un open world credibile richiede tanta cura

Che la casa di sviluppo abbia investito molto su questo fronte lo confermano anche le parole di Rupert Humphries, vicepresidente senior della narrazione, rilasciate a una rivista. Secondo quanto spiegato, il lavoro sui personaggi e sulle situazioni che li circondano serve proprio a dare personalità all’intera ambientazione, trasformandola in qualcosa di più di una mappa da esplorare da un punto all’altro.

Sulla stessa linea si è espresso James Horton, responsabile della scrittura del mondo di gioco. Costruire un open world convincente, ha sottolineato, è un processo lungo che richiede attenzione costante. Non basta realizzare uno spazio vasto, bisogna curarne ogni singolo aspetto perché risulti davvero credibile agli occhi di chi gioca.

L’obiettivo dichiarato quindi va oltre l’offrire un territorio ampio e liberamente esplorabile. Rockstar punta a renderlo autentico attraverso una miriade di piccoli dettagli, così da garantire un’esperienza il più possibile realistica e immersiva. È un elemento che a volte rischia di finire in secondo piano nel settore, quando si inseguono soprattutto mappe sempre più estese e piene di attività senza dedicare la stessa attenzione alla loro profondità. Tutto questo lavoro ha naturalmente un costo, e GTA 6 è probabilmente il videogioco più costoso mai realizzato.

Fonte: TecnoAndroid