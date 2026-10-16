DC Comics al New York Comic Con: svelato Absolute Justice

Dal palco del New York Comic Con è arrivata la consueta pioggia di annunci da parte dei grandi editori, ma quest’anno è stata DC a lasciare il segno più profondo. La casa editrice ha svelato le prossime fasi delle sue due linee principali, DC Next Level e Absolute Universe, e ha anticipato il ritorno di personaggi storici come Swamp Thing, Static, Jonah Hex e Vixen. Il calendario dei prossimi anni, insomma, è già piuttosto affollato.

Batman e Superman, le novità della continuity principale

Il Cavaliere Oscuro resta la stella più luminosa dell’universo DC, e non sorprende che la continuity principale si arricchisca di nuove testate a lui dedicate. La serie regolare di Batman, firmata da Matt Fraction e disegnata da Jorge Jiménez, apre un nuovo arco narrativo con il numero 15, in uscita il 4 novembre. Il Crociato Incappucciato si trova a indagare su un crimine sconvolgente, cioè l’assassinio di Bruce Wayne. Il numero 16 di dicembre viene già indicato come un albo da non perdere.

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Decisamente intrigante anche Batman Shadow of the Bat, realizzata dal team creativo dietro Absolute Martian Manhunter. Sul palco Camp ha spiegato che tutto parte da un’esplosione alla fabbrica Ace Chemicals, la stessa di The Killing Joke, che inonda un quartiere di Gotham di agenti neurofarmacologici. La zona finisce in quarantena ma Batman ci entra comunque per impedire la nascita di altri Joker. L’uscita è prevista all’inizio del 2027. Più o meno nello stesso periodo dovrebbe arrivare Batman Justice Year di Joshua Williamson e Bruno Redondo, un ritorno ai primi anni dell’eroe e ai suoi rapporti tutt’altro che semplici con gli altri membri della Justice League.

Anche Superman ha avuto il suo spazio. Xermánico diventerà il disegnatore fisso della serie a partire dal numero 43, mentre Tom King e Mitch Gerads lavorano a un progetto sull’Uomo d’Acciaio ancora senza titolo. In arrivo pure uno speciale su Superboy Prime firmato da Williamson e Dan Mora.

Absolute Justice e l’espansione dell’Absolute Universe

L’altra metà del catalogo crescerà nel corso del 2027, e l’annuncio più atteso riguarda Absolute Justice. Si tratta del primo grande crossover tra le versioni Absolute di Batman, Superman e Wonder Woman, scritto da Jason Aaron e disegnato da Juan Ferreyra. Sarà Martian Manhunter J’onn J’onzz a radunare gli eroi contro una Justice League corrotta, composta da Joker, la dottoressa Elenore Thawne, Hector Hammond e Veronica Cale.

Absolute Batman, oggi il fumetto più venduto al mondo, arriva al numero 25 con un Bruce Wayne ancora provato dallo scontro con Scarecrow e di nuovo alle prese con Joker. Nick Dragotta salterà il numero 26, affidato a Cliff Chiang e incentrato su Barbara Gordon, poi la serie si fermerà un mese per tornare a gennaio 2027. Absolute Superman chiuderà presto il lungo arco di Brainiac per spingersi nello spazio profondo, mentre Hayden Sherman ha anticipato l’arrivo di Cheetah in Absolute Wonder Woman al numero 25 e di Silver Swan qualche albo dopo. Pornsak Pichetshote ha confermato infine che Absolute Green Lantern diventerà una maxiserie da 12 numeri e che è in lavorazione un albo speciale su Black Canary disegnato da Belén Ortega.

Nuove serie soliste, mostri e magia

Al panel di DC Next Level c’è stato spazio anche per i personaggi meno celebri. Ad aprile 2027 debutta Starfire di Alyssa Wong e Belén Ortega, descritta come un incontro tra Red Sonja e One Piece. Vixen, firmata da Stephanie Williams e Khary Randolph e in preparazione da anni, sarà ambientata a Detroit con una Mari McCabe dai poteri leggermente ridefiniti e un interesse amoroso legato alla Bat Family. Cody Ziglar e Diego Olortegui riportano invece in primo piano Virgil Hawkins con Static, dove avrà un ruolo importante anche Rocket.

Sul versante horror James Harren scrive e disegna The Demon, nuova versione di Etrigan con un Jason Blood segnato da un secolo di maledizione, in uscita il 27 ottobre. Steve Foxe e Riccardo Federici firmano The Swamp Thing Hallowed Ground, mentre Michael Walsh rilancia Jonah Hex con una miniserie di sei numeri, il primo albo solista del pistolero da dieci anni, un western dalle tinte horror che richiama Hellboy e Gli spietati. Per l’etichetta Black Label, rivolta a lettori adulti, arrivano un albo su Zatanna di Terry e Rachel Dodson e Green Lantern The Dying of the Light di Jason Aaron e Tirso, con un Hal Jordan anziano imprigionato insieme a un anello ormai quasi scarico.

Fonte: TecnoAndroid