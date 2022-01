Le tariffe telefoniche sono sempre più convenienti anche nel 2022. Nel corso di questo primo mese dell’anno TIM, Vodafone, Iliad e WindTre riaccendono la loro rivalità grazie ad una serie di iniziative molto vantaggiose per la telefonia mobile con consumi senza limiti e con prezzi da vero ribasso.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: grandi occasioni di Natale

Ad inaugurare le grandi promozioni di Gennaio c’è TIM con la sua TIM Wonder. I clienti del provider italiano riceveranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti da inviare a chiunque e 70 Giga per navigare in rete. Il costo previsto per il rinnovo della tariffa è di 7,99 euro ogni trenta giorni.

Vodafone risponde a questa promozione di TIM, mettendo in campo la sua tariffa Special 100 Giga. La ricaricabile simbolo del gestore inglese conferma il suo pacchetto con consumi senza limiti verso tutti per le chiamate e gli SMS e 100 Giga per navigare in internet. Il costo previsto per il rinnovo della tariffa è di 9,99 euro ogni trenta giorni.

A TIM e Vodafone si oppone, come solito, anche Iliad. Il gestore francese reintroduce nel suo listino la tariffa Giga 120. Attraverso il sito internet i nuovi utenti del gestore francese potranno attivare la promozione con consumi senza limiti per le chiamate, SMS infiniti verso tutti e 120 Giga per internet. Il costo per il rinnovo mensile sarà di 9,99 euro.

Molto vantaggiosa in questo 2022 è infine anche la promozione WindTre Star+. I clienti, in tal caso, riceveranno telefonate e messaggi illimitati con 70 Giga internet a soli 7,99 euro al mese.