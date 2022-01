Quante volte sarà capitato di aver effettuato un acquisto importante su Amazon come un computer, uno smartphone o una TV. Ed inoltre, dopo una attenta pianificazione di giorni e orari, quante volte il corriere è arrivato esattamente quando non c’era nessuno a casa.

In quei casi, mille pensieri assillano la testa degli utenti, anche se spesso sono immotivati. Il pacco potrebbe andare perduto, qualcuno lo potrebbe ritirare al nostro posto e così via. Tuttavia, Amazon sta implementando un nuovo grado di protezione per rendere le consegne sempre più sicure.

Il colosso dell’e-commerce sta introducendo le password monouso come precauzione per evitare di consegnare il pacco a persone che non siano il destinatario ufficiale. In fase di acquisto di un prodotto che supporta la feature, la piattaforma fornirà anche un codice segreto di sei cifre.

Amazon vuole garantire la massima sicurezza agli utenti per le consegne di beni preziosi e per questo ha introdotto la password monouso da comunicare ai corrieri durante il ritiro

Questa password dovrà essere comunicata al corriere durante la fase di ritiro per certificare che chi ritira il pacco sia effettivamente il destinatario. Nel caso in cui non fosse possibile essere presenti alla consegna, si potrà comunicare la password monouso ad una persona di fiducia e procedere comunque con il ritiro.

La validità della password sarà di 24 ore che scatteranno nel giorno della consegna. In questo modo si potranno evitare scambi di persona, consegnando beni importanti ad utenti diversi dal destinatario.

Il codice sarà visibile accedendo alla pagina “Traccia i miei ordini”. Purtroppo al momento non è chiaro in che modo sarà implementato il sistema di password monouso. Possiamo immaginare che verranno privilegiate certe categorie come l’elettronica, il cui valore è certamente più alto di altri beni presenti su Amazon.