Roblox può essere popolare in molte aree del mondo, ma attualmente è inattivo in Cina. Secondo TechCrunch, Roblox ha temporaneamente chiuso la versione cinese della sua piattaforma di gioco, LuoBuLeSi, l’8 dicembre per alcune ‘misure transitorie essenziali’ necessarie per costruire un’edizione futura. Al di là dell ”architettura dei dati’, l’azienda è rimasta a bocca aperta su ciò che queste mosse comportavano, ma un portavoce ha affermato che lo sviluppo della piattaforma per la Cina è stato un ‘processo iterativo’.

La pausa non è andata bene ai fan. Roblox ha rilasciato LuoBuLeSi solo cinque mesi prima della chiusura e molti giocatori pensavano che l’azienda li avesse avvisati troppo poco. Inoltre, non credevano all’affermazione ufficiale che stavano giocando a una versione di prova, notando che potevano ancora spendere soldi veri.

Roblox potrebbe tornare molto presto

È probabile che le rigide normative digitali cinesi abbiano avuto un’influenza. Il governo cinese richiede licenze di gioco e Roblox deve affrontare più ostacoli della maggior parte dei creatori. Il suo status di piattaforma creativa potrebbe facilmente suscitare l’ira dei censori cinesi preoccupati per il dissenso. Inoltre, il tentativo di posizionare LuoBuLeSi come un sistema scolastico digitale potrebbe aver attirato l’attenzione dei funzionari che reprimevano l’istruzione privata. Le leggi cinesi sulla protezione dei dati potrebbero aver influenzato la decisione imponendo dove e come Roblox archivia i dati degli utenti.

Qualunque siano le ragioni, l’interruzione temporanea mette in evidenza le sfide che i produttori di giochi stranieri devono affrontare in Cina. Non solo devono competere in uno dei più grandi mercati del mondo, ma anche evitare controversie con un governo che a volte può avere decisioni completamente diverse rispetto al resto del mondo.