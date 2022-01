Unieuro è impazzita: smartphone gratis, ecco il messaggio shock che gira

Si tratta di un periodo dove le migliori offerte fanno capolino sul web e all’interno dei negozi fisici. A far capire a tutti il perfetto modus operandi è stato ancora una volta Amazon, il colosso del mondo e-commerce che con tutte le sue offerte riguardanti il mondo della tecnologia ma non solo ha praticamente riscritto la storia.

Secondo quanto riportato poi anche i rivali della nota azienda avrebbero fatto del loro meglio per battere ogni record. Unieuro, molto famosa in Italia, avrebbe messo nei suoi negozi i saldi, provocando molte reazioni positive nei clienti. Allo stesso tempo c’è qualcuno che mi starebbe approfittando, facendo pensare che l’azienda improvvisamente abbia deciso di regalare i propri prodotti.

Unieuro: da diversi giorni gira un messaggio che parlerebbe di regali, non c’è ovviamente nulla di vero

Le notizie che sono arrivate durante le ultime ore parlano di una nuova truffa questa volta con il nome di Unieuro. Molte persone avrebbero riferito di aver ricevuto un messaggio che parlerebbe addirittura di alcuni regali da parte del colosso.

Di vero in tutta questa situazione non c’è nulla, visto che il messaggio parla di regali in termini di smartphone verso coloro che si iscrivono ad un sito che sembrerebbe effettivamente quello di Unieuro. Ovviamente si tratta di un fake, il quale vuole solo l’iscrizione per poi addebitare i costi sul numero di telefono o sulla carta di credito registrata. State quindi molto attenti ed effettuato un passa parola per evitare che qualcun altro possa cascare in questo stranissimo tranello inedito fino ad ora.