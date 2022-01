Unieuro regala smartphone gratis: il clamoroso messaggio impazza

Le truffe continuano a girare vertiginosamente in tutta Italia, soprattutto sfruttando le e-mail o le applicazioni di messaggistica istantanea. Unieuro, colosso del mondo dell’elettronica, sarebbe stato preso di mira dai malviventi. Finte promozione sarebbero state recapitate al pubblico, il quale sarebbe avvocato in alcuni casi perdendo soldi dal credito residuo o dal proprio conto in banca.

Unieuro: il phishing sbarca anche nelle catene, tanti messaggi parlano di offerte ma non è vero nulla

Il fenomeno è ormai in crescita da diverso tempo e arriva ad interessare una porzione di popolazione sempre più ampia. I tentativi di phishing sono qui le truffe che vengono architettate costruendo dei messaggi ad hoc in grado di ingannare i destinatari.

A questi viene fatto credere un concetto quando poi invece lo scopo è solo quello di truffarli.

Più in particolare nella fattispecie di Unieuro, starebbe girando un messaggio che promuoverebbe una finta promozione sui dispositivi mobili venuti dal gruppo. Verrebbe fatto credere ai destinatari del messaggio di doversi iscrivere ad un particolare elenco per ricevere sconti o codici sconto clamorosi. In questo caso però tutto ciò che sarà fatto non sarà altro che un’iscrizione ad una pagina con degli abbonamenti a pagamento attivati in maniera inconsapevole. Proprio per questo motivo vi invitiamo a consultare sempre i volantini ufficiali o il sito ufficiale dell’azienda.