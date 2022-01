L’operatore virtuale Very Mobile ha recentemente deciso di continuare a proporre la propria offerta denominata Very Xmas a meno di 10 euro al mese, solamente per determinati clienti.

Very Mobile sta inviando un nuovo SMS winback e questa volta la scadenza è il 10 gennaio 2022. Ricordiamoci insieme cosa prevede l’offerta appena menzionata.

Very Mobile ritorna con la Xmas a meno di 10 euro al mese

Iniziamo con l’SMS che sta inviando l’operatore: “Per te 220 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 9,99 euro al mese se passi a Very entro il 10 gennaio 2022! In più attivazione e SIM Gratis online. Info e condizioni su verymobile.it/gpromo“. L’offerta Very Xmas, denominata successivamente X nella versione winback, comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga di traffico dati 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload a 9.99 euro al mese.

Il messaggio promozionale viene inviato ad alcuni ex clienti WindTre e Very Mobile che avevano lasciato il consenso commerciale. È giusto inoltre ricordare che Very Xmas è disponibile anche in versione operator attack se si proviene da alcuni determinati operatori.

Quella appena descritta invece è la variante SMS winback, quindi non è importante l’operatore di provenienza, ma soltanto aver ricevuto l’SMS informativo. Come indicato del documento di sintesi contrattuale, per il Roaming nei Paesi dell’Unione Europea è previsto un tetto di 6,6 Giga di traffico dati mensile. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutte le altre offerte disponibili.