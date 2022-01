I tre chipset mobile più attesi del 2022, Snapdragon 8 Gen 1, Exynos 2200 e Dimensity 9000, potrebbero non fornire vantaggi significativi in ​​termini di prestazioni ed efficienza. Tutti e tre i chipset sono basati sul processo a 4 nm e Qualcomm, in qualità di leader di mercato, è sotto pressione per la consegna quest’anno perché la richiesta per MediaTek è in aumento. Le termiche sembrano essere la preoccupazione principale con tutti questi chipset e l’ultimo test di Qualcomm del SoC Snapdragon 8 Gen 1 sul Motorola Edge X30 non è di buon auspicio per l’azienda.

Secondo Golden Reviewer, il chipset di punta ha evidenti problemi di efficienza, prestazioni e riscaldamento. Si potrebbe obiettare che Motorola non abbia implementato il SoC in modo ottimale o che ci siano problemi fondamentali con il chipset testato, ma alla fine è solo una scusa.

Snapdragon 8 Gen 1: i primi test non convincono

Secondo gli studi approfonditi del tipster, i core Cortex A510 nello Snapdragon 8 Gen 1 sono il 15% più potenti dei core A55 nello Snapdragon 888. D’altra parte, è il 33% meno efficiente; un pessimo compromesso, per dirla senza mezzi termini. Anche il super core Cortex X2 non entusiasma, poiché il suo consumo energetico sarà superiore del 70% e il mid-core A710 non è molto migliore della GPU A78. Inoltre, rispetto allo Snapdragon 888, tutta la gestione termica dello Snapdragon 8 Gen 1 ne ha risentito.

Tra i lati positivi, questi sono semplicemente dei test su un dispositivo di cui non sappiamo molto e, in situazioni del mondo reale, Qualcomm potrebbe semplicemente modificare le cose nel modo giusto per rimettere le cose in carreggiata. Se l’andamento di questi test benchmark non confermati è seguito dall’ultimo SoC rilasciato in esecuzione su un dispositivo mobile ottimizzato, sarà davvero deludente.