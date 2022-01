Samsung era storicamente riconosciuta per aver fornito, nel tempo, un supporto software inadeguato per i suoi dispositivi. Tuttavia, con l’avvento di One UI, questo non è più il caso. In termini di consegna degli aggiornamenti stabili di Android 12, l’azienda è attualmente avanti rispetto a qualsiasi altro OEM Android.

Dopo il rilascio dell’aggiornamento stabile One UI 4.0 per i dispositivi Galaxy S e Galaxy Note idonei, l’azienda ha iniziato a distribuire il nuovo aggiornamento di sistema per la serie Galaxy Tab S7, nonché l’originale Galaxy Z Flip.

Android 12: controlla la disponibilità per i tuoi deviec Samsung

Secondo SamMobile, l’aggiornamento stabile One UI 4.0 basato su Android 12 è ora disponibile per Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+ e Galaxy Z Flip. Nella maggior parte delle regioni, questi dispositivi dovevano ricevere il firmware più recente solo nel gennaio 2021.

Ciò suggerisce che, come l’anno scorso, Samsung sta distribuendo l’aggiornamento prima del previsto. Riteniamo che se il problema di Google Play System fosse stato riconosciuto prima, la distribuzione dell’upgrade sarebbe stata ancora più rapida.

Tuttavia, se possiedi uno dei suddetti tablet o il telefono pieghevole, vai su Impostazioni> Aggiornamento software> Scarica e installa per vedere se il tuo dispositivo ha ricevuto l’aggiornamento.

Non preoccuparti se non è ancora disponibile per il tuo dispositivo. Ciò è dovuto al fatto che gli aggiornamenti di sistema OTA sono distribuiti in batch. Di conseguenza, si prendono sempre il loro tempo per raggiungere ogni unità e l’update è graduale da paese a paese. Riprova a scaricare il nuovo software dopo giorno se il tuo smartphone non lo fa in automatico.