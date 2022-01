Poiché è un nuovo mese, la raccolta di giochi in streaming di PlayStation Now viene aggiornata ancora una volta. Con il refresh del PlayStation Store di martedì 4 gennaio, il primo aggiornamento al catalogo dell’anno aggiungerà sei giochi aggiuntivi al servizio. Questi titoli si aggiungono ad un catalogo in costante aumento per gli utenti che non sono mai sazi o per quelli che rivogliono rigiocare grandi classici per vecchie console PlayStation.

Tra i sei giochi ci sono il picchiaduro Mortal Kombat 11, l’RPG Final Fantasy XII: The Zodiac Age di Square Enix e il roguelike Fury Unleashed. Il gioco sandbox open world Unturned, il platform Super Time Force Ultra e il simulatore spaziale Kerbal Space Program saranno disponibili su PlayStation Now a gennaio.

PlayStation Now: altro mese, altri giochi in arrivo

Con Sony che espande continuamente la libreria di PlayStation Now e fornisce miglioramenti come lo streaming a 1080p e il download di giochi selezionati, il servizio ha recentemente visto un boom di popolarità. Molti utenti preferiscono questo servizio al noto PlayStation Plus, il quale rasenta di titoli validi per gli utenti più esigenti.

PlayStation Now è disponibile su PS5, PS4 e PC e l’abbonamento costa 10 euro al mese o 60 euro all’anno. Ci sono centinaia di giochi accessibili sul servizio, dai più classici ai più moderni, inclusi diversi titoli di vecchie console Sony come PlayStation 3.

In altre notizie, l’aggiornamento del PlayStation Store del 4 gennaio includerà i nuovi giochi PlayStation Plus per gennaio 2022. Persona 5 Strikers, Deep Rock Galactic e Dirt 5 sono tra quelli precedentemente rivelati. Per il momento, assicurati di mettere le mani sui giochi PS Plus gratuiti per dicembre 2021 prima che scadano.