OnePlus ha scelto di giocare d’anticipo ed è intenzionata a presentare il proprio flagship a brevissimo. Di solito l’azienda attendeva i giorni a cavallo tra i mesi di marzo e aprile per lanciare i nuovi device, ma questa volta ha optato per un approccio diverso.

OnePlus 10 Pro farà il proprio debutto a partire dal prossimo 11 gennaio. In questo modo, il produttore cinese vuole diventare uno dei primi a mostrare al mondo la propria soluzione top di gamma.

Tuttavia, nonostante il lancio anticipato, gli utenti internazionali rimarranno estremamente delusi. Infatti, la data dell’11 gennaio si riferisce esclusivamente al debutto in Cina del device. Come da tradizione, il brand da precedenza al proprio mercato domestico e solo in seguito rende disponibili i device negli altri mercati.

OnePlus 10 Pro farà il proprio debutto ufficiale nel corso dei prossimi giorni

Ecco quindi che gli appassionati Europei dovranno attendere ancora prima di poter mettere le mani su OnePlus 10 Pro. Al momento l’azienda non ha comunicato una data di lancio internazionale, quindi è difficile fare previsioni.

Tuttavia, il vantaggio temporale in questi casi si aggira su circa uno o due mesi. Sulla base di questa ipotesi, la commercializzazione internazionale del dispositivo potrebbe tenersi come sempre tra marzo e aprile.

Considerando che il lancio ufficiale è ormai imminente, l’azienda non ha fornito ulteriori dettagli sulla scheda tecnica di OnePlus 10 Pro. Tuttavia, sulla base di quanto emerso fino ad ora, siamo certi che sotto la scocca del flagship troveremo il nuovo SoC Snapdragon 8 Gen 1. Per quanto riguarda il comparto fotografico, i render pubblicati mostrano tre ottiche ancora una volta sviluppate in collaborazione con Hasselblad.