Dopo una lunga attesa finalmente Samsung è riuscita a presentare il Galaxy S21 FE. Il device ha subito i ritardi legati alla pandemia e alla Crisi dei Chip ma il produttore coreano ha superato tutte le avversità presentando un prodotto molto interessante.

Lo smartphone si caratterizzato come un dispositivo di fascia alta grazie alla dotazione hardware di tutto rispetto. Inoltre, il prezzo risulta essere più contenuto rispetto ai flagship coreani a causa di alcune soluzioni pensate proprio per non far lievitare troppo i costi.

Il device è caratterizzato da un display AMOLED da 6.4 pollici dotato di risoluzione FullHD e refresh rate a 120Hz. Sotto il pannello è integrato un sensore ottico per la lettura delle impronte digitali. Non manca la fotocamera frontale integrata in un punch hole posto nella parte centrale superiore.

Sotto la scocca realizzata in policarbonato troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 888. Il sistema più contare su 6GB di RAM e 128GB di memoria interna oppure sulla configurazione 8/256GB.

Il comparto fotografico è caratterizzato da tre ottiche, la principale da 12MP, un sensore ultrawide da 12MP e uno zoom ottico a 3x da 8MP. La batteria è da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W con il cavo e 15W via wireless. Il sistema operativo è basato su Android 12 con supporto per tre anni di major update e quattro anni per le patch di sicurezza.

Tra le caratteristiche principali, non manca la presenza dell’NFC e della certificazione IP68. I colori disponibili al lancio sono quattro: Olive, White, Lavender e Graphite. Il prezzo invece parte da 769 euro e sarà disponibile in tutte le principali catene di elettronica Italiane a partire dall’11 gennaio.