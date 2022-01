Intesa Sanpaolo: truffa anche a Fineco, conti e clienti derubati in Italia

Intesa Sanpaolo è una delle banche più famose in assoluto ma anche tra le più attaccati dei truffatori. Secondo quanto riportato sarebbero tante le lamentele in seguito ad un nuovo messaggio che avrebbe generato il panico.

BNL e Intesa Sanpaolo rischiano grosso insieme a Fineco: ecco il messaggio che inganna numerosi utenti

Intesa Sanpaolo rischia di perdere tanti clienti che non hanno ancora capito la natura del nuovo messaggio. Si tratta di una truffa, visto che la comunicazione non proviene dal noto gruppo, il quale non sarebbe il solo ad aver ravvisato questa problematica. Anche altre banche avrebbero messo in guardia i loro utenti in seguito ad alcuni messaggi che sarebbero stati in grado di appropriarsi delle credenziali di accesso ai conti. La chiave di tutto è semplicemente quella di non cliccare sul link nel testo.

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :