Tra poco più di un mese Samsung annuncerà la sua nuova serie di smartphone Galaxy S22. I tre dispositivi previsti sono ormai noti nella loro totalità grazie alle anticipazioni emerse in rete ma sempre nuovi dettagli si fanno strada svelando giornalmente informazioni sempre più interessanti. Nuove immagini pubblicate in questi ultimi giorni dal portale LetsGoDigital si soffermano ancora una volta sul design del Samsung Galaxy S22 Ultra, il modello di punta che, a quanto pare, sarà un vero e proprio Galaxy Note.

Samsung Galaxy S22 Ultra sarà molto simile a un Galaxy Note!

Si era già parlato più volte della possibilità che Samsung potesse avere intenzione di fare del suo Galaxy S22 Ultra uno smartphone molto simile ai dispositivi della serie Galaxy Note. Alcune voci avevano addirittura ritenuto probabile l’arrivo del dispositivo con il nome Galaxy Note S22 ma a smentire la notizia è stata la stessa azienda tramite un poster ufficiale nel quale il dispositivo è apparso con il nome Samsung Galaxy S22 Ultra.

Ad alimentare le ipotesi riguardanti le affinità tra il top di gamma in arrivo e la serie Note sono state soprattutto le notizie riguardanti quello che sarà il design dello smartphone. Le immagini recentemente condivise in rete permettono di notare con maggior precisione le analogie tra i dispositivi e tra queste quella che spicca in modo evidente è l‘alloggiamento dedicato alla S Pen. La presenza dello stilo non è cosa nuova poiché già lo scorso anno abbiamo avuto modo di assistere al lancio del Galaxy S21 Ultra con S Pen. A differenza del suo predecessore, il dispositivo in arrivo non sarà venduto separatamente dall’accessorio ma farà spazio allo stilo che potrà così essere riposto in un apposito alloggiamento quando non in utilizzo.

Nel complesso il Galaxy S22 Ultra si dimostra uno smartphone degno di nota, che non dovrebbe deludere le aspettative degli utenti. Soltanto nel mese di febbraio avremo però la possibilità di confermare quanto emerso fino a questo momento e mettere alla prova il top di gamma del colosso sudcoreano.