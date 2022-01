I clienti Iliad e MVNO insoddisfatti della loro tariffa telefonica non possono lasciarsi scappare l’occasione offerta da WindTre che, a soli 8,99 euro al mese, permette di ottenere ben 150 GB di traffico dati grazie alla promozione WindTre GO 150 Flash + Digital Easy Pay.

Passa a WindTre: minuti, SMS e 150 GB a soli 8,99 euro al mese!

L’offerta WindTre GO 150 Flash + Digital Easy Pay è disponibile a un costo di soli 8,99 euro al mese ma soltanto alcuni clienti hanno la possibilità di richiederne l’attivazione. Il gestore rivolge la sua tariffa esclusivamente ai nuovi clienti provenienti da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

Ogni mese la tariffa permette di ricevere una quantità illimitata di minuti per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione. In più sono inclusi nel prezzo i seguenti servizi extra: l’SMS di ricevuta di ritorno, il servizio di segreteria telefonica, la navigazione hotspot e il servizio Ti ho Cercato.

Non sono previsti costi di attivazione né spese aggiuntive. I clienti dovranno però sostenere il costo previsto per il rinnovo tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. Al momento dell’attivazione WindTre richiederà di indicare la modalità di pagamento che si desidera utilizzare e permetterà di acquistare direttamente online la nuova SIM.