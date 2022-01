Il nuovo anno sarà denso di novità in casa Apple. Il colosso si prepara a stupire gli appassionati con dispositivi aggiornati e addirittura inediti che sapranno soddisfare le aspettative. La generazione di iPhone attesa nell’autunno 2022 proporrà un design che segnerà in maniera evidente l’evoluzione del colosso ma non sarà l’unica a dar prova della volontà di apportare dei cambiamenti. I futuri Apple Watch sono attualmente al centro dell’attenzione per via di un brevetto emerso in rete che dà modo di avanzare delle ipotesi riguardo quelle che potrebbero essere le peculiarità della Series 8.

Apple Watch 8: questa funzionalità potrebbe spiazzare la concorrenza!

Il brevetto depositato da Apple suscita particolare curiosità per via dell’eliminazione di una delle componenti che hanno fino ad ora caratterizzato gli Apple Watch e per la sua sostituzione con un’alternativa particolarmente innovativa che potrebbe stravolgere il classico utilizzo dello smartwatch del colosso.

Secondo quanto dedotto dal documento, Apple potrebbe rivoluzionare i suoi futuri smartwatch optando per l’eliminazione della Digital Crown tramite la quale è possibile al momento eseguire buona parte delle funzionalità. La componente fisica potrebbe essere sostituita dall’inserimento di sensori ottici che permetterebbero di utilizzare il dispositivo attraverso i gesti. Apple Watch potrebbe quindi diventare in grado di reagire agli impulsi e far corrispondere ad ogni gesto una ben precisa funzionalità prestabilita.

La novità potrebbe approdare su Apple Watch 8 ma è ancora impossibile esprimersi con certezza poiché colosso potrebbe aver bisogno di tempo per la messa a punto dei sensori. Maggiori notizie emergeranno sicuramente nel corso dei mesi che precederanno il lancio.