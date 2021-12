Gli smartphone sono scontatissimi da MediaWorld, il nuovo volantino riesce a ridurre di molto i prezzi di vendita dei prodotti maggiormente desiderati e richiesti dagli utenti, riuscendo a garantire un risparmio ben superiore alle più rosee aspettative.

La campagna promozionale è perfettamente in linea con le precedenti, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere tranquillamente completati sia online che in negozio, con l’aggiunta della possibilità di ricevere la merce presso il domicilio. Il costo della spedizione sarà, almeno in questo caso, da aggiungere al prezzo di listino effettivamente mostrato a schermo (salvo indicazione differente).

Se volete avere i codici sconto Amazon gratis sul vostro smartphone, iscrivetevi subito al nostro canale Telegram dedicato.

MediaWorld: il volantino che tutti stavano aspettando

I Mega Sconti di MediaWorld sono la soluzione ideale per riuscire a spendere il minimo indispensabile, riuscendo nel contempo a mettere le mani su prodotti di altissima qualità. Prendendo come esempio il brand Samsung, all’interno del volantino si possono scovare ottime occasioni, non mancano i top di gamma mobile, come Galaxy S21 a soli 789 euro, passando anche per Galaxy S21+ a soli 846 euro, oppure i più economici Galaxy A12 a 169 euro e similari.

Chiaramente, sempre all’interno della medesima campagna, si possono anche scovare prodotti decisamente più scontati ed invitanti, legati a differenti categorie merceologiche o fasce di prezzo di appartenenza. Nel momento in cui avrete individuato il modello desiderato, ricordatevi di controllare i prezzi delle singole colorazioni, spesso accade che possano variare anche di molto. I dettagli sono raccolti direttamente a questo link.