L’operatore telefonico Vodafone ha deciso per queste festività natalizie di tentare ancora una volta alcuni ex clienti a tornare. In particolare, l’operatore sta offrendo la possibilità di attivare un’offerta ad un costo mensile di 7 euro al mese e con 50 GB di traffico.

Vodafone cerca di far tornare i suoi ex clienti con un’offerta a 7 euro al mese

Come già accennato, il noto operatore telefonico rosso sta cercando di far tornare alcuni dei suoi ex clienti. Nello specifico, Vodafone sta inviando alcuni SMS che invitano ad attivare un’offerta mobile a soli 7 euro al mese. Tuttavia, per alcuni clienti i prezzi potrebbero essere differenti.

In realtà, si tratta nuovamente dell’offerta denominata Vodafone Special 50 Digital Edition. Con quest’ultima, gli utenti che la attiveranno potranno usufruire di 50 GB di traffico dati con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri e anche SMS illimitati. Ecco qui di seguito un SMS inviato dall’operatore.

“Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese. Costo SIM e attivazione GRATIS! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il XX/12”.

Oltre a questa offerta, comunque, l’operatore telefonico Vodafone ha anche proposto alcune offerte appartenenti però alla serie Infinito. Tra le ultime arrivate, vi ricordiamo che c’è Vodafone Infinito Plus Special Edition. Quest’ultima ha un prezzo personalizzabile e offre agli utenti che la attivano minuti di chiamate senza limiti sia in Italia che nei paesi dell’UE, SMS illimitati e giga illimitati.