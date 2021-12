Esselunga non si ferma più e continua a sorprendere gli utenti con una lunghissima serie di offerte molto speciali, tutte raccolte in un volantino Speciale Multimediale in grado di spingere all’acquisto di prodotti dalla qualità sempre più elevata.

L’unico modo per avere la certezza di risparmiare al massimo, consiste nel recarsi personalmente in un qualsiasi negozio sul territorio nazionale, senza limitazioni o vincoli territoriali di alcun tipo. Coloro che acquisteranno, potranno comunque godere della garanzia di 2 anni, valida dalla data d’acquisto, in aggiunta alla versione no brand, solamente nel caso si tratti di telefonia mobile.

Esselunga: le occasioni sono le migliori

Esselunga sorprende tutti con il lancio di una campagna promozionale veramente incredibile, sebbene comunque l’attenzione dell’azienda si sia focalizzata più che altro sulla fascia medio-bassa della telefonia mobile, non sui top di gamma, se non nel caso dell’Apple iPhone 13, uno dei migliori dispositivi del 2021, oggi acquistabile a soli 898 euro.

Per quanto riguarda i prodotti più economici, consigliamo comunque di mettere le mani su alcuni dei modelli in vendita sotto i 400 euro, che coinvolgono Realme C25Y, Oppo A74, Oppo A94, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Mi 10T Lite o anche Redmi Note 10S. Naturalmente il volantino integra anche altri sconti interessanti, per questo motivo consigliamo di aprire il prima possibile il sito ufficiale, scoprendo quali sono i prezzi che l’azienda ha deciso di attivare nel periodo corrente, ricordando comunque che gli acquisti possono essere completati solo sul sito ufficiale.