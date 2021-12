I prezzi attivati da Esselunga sono assolutamente interessanti, gli utenti hanno finalmente la possibilità di approfittare di un numero sempre crescente di promozioni e di sconti speciali, così da essere invogliati a procedere all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia.

Il rapporto qualità/prezzo appare sin da subito decisamente favorevole, anche se gli ordini sono da effettuare solo ed esclusivamente nei singoli prodotti sparsi per il territorio nazionale. Coloro che decideranno di fruirne, lo ricordiamo, potranno comunque pensare di mettere le mani su smartphone con garanzia della durata complessiva di 24 mesi, oltre che naturalmente prodotti completamente sbrandizzati (ciò sta a significare che gli aggiornamenti sono rilasciati dal produttore).

Esselunga: quanti sconti assurdi sono disponibili in negozio

Esselunga prosegue sull’eccellente strada intrapresa nel corso delle ultime settimane, lanciando una campagna promozionale Speciale Multimediale, piena zeppa di occasioni e di prezzi veramente più bassi del normale, sebbene tutti riferiti a prodotti non particolarmente costosi.

I modelli coinvolti nel volantino rientrano più che altro nella fascia intermedia della telefonia mobile, e vanno a toccare Realme C25Y, Redmi 9AT, Oppo A94, Oppo A74, passando anche per Xiaomi Mi 10T Lite e Redmi Note 10S. La cifra richiesta non supera i 400 euro.

Nell’eventualità in cui, invece, si volesse acquistare un vero e proprio top di gamma, ecco arrivare l’Apple iPhone 13, uno dei migliori del 2021, in vendita a soli 898 euro. Per ogni altra informazione, rifatevi direttamente al sito ufficiale dell’azienda stessa, troverete i singoli sconti.