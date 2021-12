Anche l’operatore telefonico Tiscali ha deciso di proporre una nuova offerta mobile per le festività natalizie. Si tratta in particolare della promo denominata Tiscali Smart Basic TOP ed ha un costo di 4,99 euro al mese.

Tiscali propone per Natale la nuova offerta Tiscali Smart Basic TOP a 4,99 euro

Come già accennato, anche Tiscali ha preparato una nuova offerta per Natale. Nello specifico, stiamo parlando dell’offerta Tiscali Smart Basic TOP. Si tratta di una promo particolare, rivolta a tutti gli utenti che necessitano di effettuare numerose chiamate.

La promo in questione include infatti minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri, 100 SMS verso tutti e 1 GB di traffico dati con connettività 4G. Il costo, come già detto, è pari a 4,99 euro. L’offerta è rivolta principalmente agli utenti che decideranno di passare a Tiscali effettuando la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici Vodafone, WINDTRE, Iliad, Fastweb, Very Mobile, ho. Mobile, PosteMobile e altri Operatori Virtuali, ad esclusione tuttavia di Kena Mobile.

Per tutti gli altri utenti che vorranno attivare la stessa promo, sarà possibile attivare l’offerta denominata Tiscali Smart Basic. Quest’ultima include le stesse cose di Tiscali Smart Basic TOP. L’unica cosa che cambia è il costo mensile, che in questo caso passa a 5,99 euro.

Vi ricordiamo che anche la concorrenza sta proponendo delle nuove promozioni per le festività natalizie. L’operatore virtuale ho. Mobile, ad esempio, ha da poco lanciato l’offerta mobile denominata ho. 8,99 150 Giga. Quest’ultima ha un costo di 8,99 euro al mese e offre ben 150 GB di traffico per navigare, minuti ed SMS senza limiti verso tutti.