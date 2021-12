Samsung ha recentemente aggiornato i suoi smartphone alla One UI 4.0 basata su Android 12, ma il prossimo telefono Galaxy S dovrebbe arrivare con una versione ancora più recente di One UI. Secondo alcune indiscrezioni, il Samsung Galaxy S22 sarà rilasciato all’inizio del prossimo anno con One UI 4.1 basato su Android 12.

Mentre il Galaxy S22 sarà probabilmente il primo smartphone Samsung a eseguire One UI 4.1, non sarà così per molto, poiché Samsung sta già lavorando all’aggiornamento One UI 4.1 basato su Android 12 per altri device con diverse novità. Non ci sono molti dettagli in merito, ma la prossima interfaccia dovrebbe includere diverse nuove funzionalità.

Samsung sta lavorando a questa nuova interfaccia

Samsung prevede di rilasciare il nuovo aggiornamento One UI 4.1 a febbraio, secondo un nuovo rapporto. Quando arriverà a febbraio, i flagship della serie Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21 e Note 20 dovrebbero essere i primi a ricevere l’aggiornamento, anche se al momento non ci sono rapporti ufficiali che possono confermare ciò.

A seguire ci saranno il Galaxy S20, Z Fold 3, Flip 3 e altri smartphone Samsung di punta e di fascia media, oltre a vari tablet Galaxy Tab di fascia alta e media. Queste informazioni provengono direttamente da un rappresentante Samsung, ma si riferiscono solo agli smartphone sudcoreani.

Tuttavia, sappiamo che questi aggiornamenti non saranno limitati a lungo al territorio di casa Samsung, quindi prevediamo che l’aggiornamento One UI 4.1 arriverà in altre regioni nel giro di pochi giorni, non settimane, in base all’esperienza recente. Dunque, tenetevi pronti per aggiornare il vostro dispositivo all’inizio del prossimo anno.