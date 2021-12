Android 12 Go Edition è stato ufficialmente rilasciato: cosa c’è di nuovo

Google ha stabilito che ora era il momento perfetto per svelare Android 12L, dal momento che il rollout di Android 12 è completo ed è possibile provarne una versione sugli smartphone Pixel (Go Edition). Il software Android Go di Google è significativamente più ‘leggero’ di quello visto sui telefoni Pixel. È stato creato pensando ai telefoni a basso costo e Android 11 Go è ora su oltre 200 milioni di telefoni in tutto il mondo.

Nonostante dovrebbe essere più leggero, Android Go non è l’esperienza più veloce. Questi problemi sembrano essere stati risolti in Android 12 Go, secondo Google, che afferma che le app si avvieranno ‘fino al 30% più velocemente e con un’animazione più fluida’.

Android 12 Go Edition arriverà sugli smartphone il prossimo anno

Ciò significa che non dovrai aspettare che un’app inizi a caricarsi e non dovrai guardare una schermata iniziale vuota finché il programma non inizia il caricamento. A livello di sistema, le velocità sono state migliorate, ma Google sta anche fornendo una nuovissima API SplashScreen per aiutare gli sviluppatori ad introdurre queste novità nelle loro app.

Un altro vantaggio dei telefoni Android Go è che le loro app consumano molta meno batteria. Google, d’altra parte, vede questa come un’opportunità di miglioramento e, di conseguenza, stiamo assistendo a maggiori ottimizzazioni della durata della batteria. Il tuo telefono non solo metterà automaticamente le app in modalità di ibernazione, ma riceverai anche un avviso.

Infine, sono in arrivo due aggiornamenti di funzionalità chiave per la ‘condivisione’, inclusa la possibilità di avviare la condivisione di app tramite Condivisione nelle vicinanze e Google Play, che in precedenza non era disponibile. Inoltre, nella schermata di blocco sarà disponibile una nuova opzione per il profilo, che ti consentirà di stabilire un profilo utente ospite che può essere reimpostato una volta riavuto il telefono.

A partire dal prossimo anno, Android 12 Go Edition verrà distribuito su tutti gli smartphone idonei.