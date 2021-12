L’operatore Vodafone Italia ha intenzione di aumentare il prezzo di alcune sue tariffe, nonostante da sempre punta su di essere per attrarre più clienti possibili.

Questi aumenti sono dettati dalla sua esigenza di adattarsi ai costi degli altri operatori. Per esempio tra poco aumenterà il prezzo della Special 50 Giga. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone aumenterà il prezzo della Special 50 Giga e non solo

La Special 50 Giga è considerata da tutti la promozione principale per gli utenti che effettuano la portabilità del numero da altro gestore. La ricaricabile garantisce infatti consumi quasi illimitati per la telefonia mobile. Nonostante questo, purtroppo si vedrà alzare il prezzo. Per la precisione, stiamo parlando di 2 euro ogni trenta giorni. Il prezzo sale quindi a 9,99 euro per gli utenti che prima pagavano 7,99 euro, mentre il costo si attesta sugli 8,99 euro per gli abbonati con precedente tariffa di 6,99 euro.

L’aumento dei costi per Vodafone non coincide in questa circostanza con un aumento per le soglie di consumo. Gli abbonati che confermano la Special 50 Giga riceveranno sempre il pacchetto classico con la presenza di consumi senza limiti per le telefonate, SMS infiniti verso tutti e 50 Giga per la connessione di rete.

Questa promozione, senza rincari sui vecchi clienti, vi ricordo che stabilisce una garanzia per tutti i nuovi abbonati che andranno ad attivare una SIM. Per questi utenti l’operatore garantisce il costo bloccato nei primi sei mesi.