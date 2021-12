Netflix, Amazon, Disney Plus e Apple TV Plus hanno firmato giovedì un accordo a lungo termine per iniziare a investire il 20% dei loro ricavi annuali in contenuti francesi. Il CSA prevede che l’investimento sia compreso tra 250 milioni di euro (282 milioni di dollari) e 300 milioni di euro (330 milioni di dollari) in media all’anno.

L’accordo è arrivato dopo mesi di trattative tra corporazioni industriali francesi, streamer e gruppi televisivi. Una fonte vicina alle trattative ha detto che 200 milioni di euro (225 milioni di dollari) saranno investiti solo da Netflix.

Il patto fornisce linee guida specifiche sui nuovi obblighi di investimento che sono stati pubblicati nel decreto francese uscito a luglio e scaturito dall’attuazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi (AVMS). La legislazione è stata avanzata dalla Commissione Europea per pareggiare il terreno di gioco tra i giganti dello streaming e i giocatori esistenti in tutta Europa. La Francia è il primo paese ad aver stabilito nuove norme nell’ambito dell’AVMS; altri paesi dell’UE dovrebbero seguire la stessa corrente.

“Questo passo segna una pietra miliare per il modello culturale francese ed europeo“, ha affermato il CSA. “Finora solo gli attori locali erano obbligati a contribuire al finanziamento dei contenuti e alla luce della profonda trasformazione del panorama audiovisivo e del (crescente numero di abbonamenti ai servizi non lineari), questi accordi hanno scolpito nella pietra il coinvolgimento di queste grandi aziende internazionali all’interno della (nostra) industria cinematografica e televisiva”.

Il patto con la CSA

Mentre Netflix, Amazon e Disney Plus hanno firmato il patto, altri cinque streamer dovrebbero farlo entro la fine dell’anno, ha affermato la CSA in un comunicato. Se rifiutano di firmare l’accordo, il CSA li notificherà dei loro obblighi di investimento obbligatori, ha aggiunto l’org.

Gli streamer dovranno dedicare l’80% del 20% investito in contenuti francesi ad opere audiovisive, come spettacoli, film e documentari che saranno presentati in anteprima mondiale sulla piattaforma. Il restante 20% o 4% del fatturato totale degli streamer in Francia sarà investito in film che usciranno nelle sale e saranno soggetti alle rigide regole di windowing del paese.

Questi regolamenti sulle finestre scadono alla fine dell’anno e sono attualmente oggetto di discussione da parte dei servizi di streaming e dei canali in chiaro in Francia che stanno lottando per accedere ai film in una fase precedente.

Netflix, che attualmente ha una finestra di 36 mesi, come altri streamer, spera di ottenere l’accesso ai film 12 mesi dopo la loro uscita. Il servizio ha finora finanziato 10 film originali in Francia e cercherà di investire in 15-20 film che usciranno nelle sale francesi nel 2023, secondo una fonte vicina alla società.