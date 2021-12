Gli appassionati di astronautica possono segnare sul calendario la data del 6 dicembre. In questa giornata farà il proprio debutto Rover Mechanic Simulator su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Il titolo è unico nel suo genere e permetterà a tutti gli appassionati di smontare e rimontare i rover spaziali pensati per le missioni su Marte. Tutti i veicoli sono riprodotti nei minimi dettagli partendo dalle documentazioni tecniche della NASA.

I giocatori dovranno partecipare a varie missioni per completare la manutenzione dei rover destinati a colonizzare Marte. Ci saranno varie tipologie di compiti da portare a termine tra cui analizzare i problemi e trovare le relative soluzioni. In alcuni casi sarà necessario ricorrere a componenti da creare da zero utilizzando stampanti 3D.

Rover Mechanic Simulator permette di impersonare un ingegnere della NASA e smontare i principali rover pensati per operare su Marte

Tra i rover disponibili troviamo alcuni nomi storici della NASA come Sojourner, Curiosity, Opportunity, Spirit e il drone Ingenuity. Questo permette di dare un realismo assoluto a Rover Mechanic Simulator dovendo seguire tutte le procedure ufficiali degli scienziati spaziali.

Il debutto su console Sony segue quello già avvenuto su PC e console Xbox. La versione per Nintendo Switch è prevista nel corso del 2022. Il titolo è sviluppato dallo studio polacco Pyramid Games S.A., conosciuto per Castle Flipper e Occupy Mars.

L’accoglienza ottenuta dagli utenti sulle piattaforme su cui è disponibile è stata incredibile. Su Steam, gli utenti hanno premiato il gioco con oltre il 90% di recensioni positive. Si tratta di una grandissima conferma delle qualità di Rover Mechanic Simulator