Iliad: la nuova promozione Flash offre 150 GB con 5G a soli 9,99 euro

Il noto operatore telefonico Iliad sta tornando a farsi sentire nel panorama della telefonia, con una freschissima novità: l’offerta Flash 150. Il suo punto forte è innanzitutto il supporto 5G, ma anche i 150 GB di dati inclusi nel prezzo. Correte a scoprire tutti i dettagli sulla nuova tariffa.

Iliad: Flash 150 5G a 9,99 euro/mese potrebbe coinvolgere tutti

Ricordate la promo Giga 120 a 9,99 euro/mese? Ecco, è molto simile all’attuale Flash 150 (anche per via del prezzo). L’unica differenza sta nei giga offerti e nel supporto. La prima citata infatti propone 120 GB inclusi, ma su rete 4G/4G+. Come al solito Iliad, essendo uno dei pochi operatori telefonici di parola, ha già dichiarato di non avere intenzione di aumentarne i costi (anche per questo a fine novembre, Iliad ha superato gli 8 milioni di utenti in Italia).

Una volta superata la soglia dei 150 GB, l’utente pagherà 0,90 euro per ogni 100 MB. Inutile dire invece che chiamate e SMS sono illimitati. La rete 5G di Iliad si estende in 27 città: Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza.

Per verificare la compatibilità del dispositivo in vostro possesso, è necessario dirigersi sul sito dell’operatore e controllare l’elenco. Tra le altre promesse di Iliad vi è quella di raggiungere una velocità massima in download di 855 Mbps. Quanto alla SIM, il costo ammonta a 9,99 euro una tantum.

I servizi gratuiti inclusi sono: mi richiami, hotspot, controllo credito residuo, segreteria telefonica e portabilità del numero. L’unica pecca della promozione Flash 150 è il tempo, che scadrà l’11 gennaio 2022.