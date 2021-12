Coop e Ipercoop battono Esselunga: il risparmio è alla portata di tutti

Per risparmiare con Coop e Ipercoop basta davvero pochissimo, gli utenti non dovranno fare altro che recarsi sul sito ufficiale, per avere la certezza di poter mettere le mani su alcuni dei migliori sconti in assoluto, i quali ad ogni modo garantiscono l’acquisto di prodotti complessivamente interessanti.

Tutti gli smartphone in promozione sono distribuiti con la solita garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi, la quale comunque può coprire solamente i difetti di fabbrica, e non i danni accidentali causati dagli utenti stessi. In parallelo, lo ricordiamo, gli smartphone sono distribuiti anche completamente sbrandizzati, ciò sta a significare che gli aggiornamenti verranno rilasciati dal produttore, non dall’operatore telefonico.

Coop e Ipercoop sono inarrestabili

Sconti molto interessanti attendono gli utenti da Coop e Ipercoop, sebbene comunque l’attenzione del volantino corrente si sia riversata quasi esclusivamente sulla fascia media di smartphone leggermente datati. I due modelli di cui consigliamo l’acquisto sono Samsung Galaxy S20 FE e Apple iPhone X, entrambi possono essere comprati con una spesa finale inferiore ai 499 euro, ed allo stesso tempo permettono di godere di discrete prestazioni generali.

Ancora più economici sono invece i vari Oppo Find X3 Lite, Alcatel 1B, Galaxy A32 o anche Oppo A16, i cui prezzi non superano i 300 euro, e promettono prestazioni diametralmente opposte rispetto alle suddette. La campagna promozionale chiaramente non si ferma qui, se volete scoprire in esclusiva quali sono i prezzi più bassi in assoluto, dovete aprire subito il sito ufficiale.