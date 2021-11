Secondo le attuali speculazioni, Xiaomi introdurrà ufficialmente il sistema MIUI 13 il 16 dicembre. Questo sistema sarà presentato insieme alla serie Xiaomi 12 di punta di Xiaomi. Le nuove funzionalità di questo sistema sono state svelate su internet ed una delle nuove funzionalità è un nuovo toolkit intelligente che integra video, giochi, note e altre attività.

Anche la funzionalità dell’app della fotocamera è stata migliorata. Dopo aver avviato la fotocamera e riaccesa, gli utenti possono ora mantenere l’obiettivo utilizzato in precedenza. Ciò implica che gli utenti possono disattivare la visualizzazione dell’obiettivo predefinito ogni volta che fanno clic sull’icona della fotocamera. XiaoAi ora ha un personaggio virtuale nel nuovo tema MIUI.

Xiaomi svelerà MIUI 13 a brevissimo

Sono stati aggiunti al sistema un widget per il tracciamento del carico, un nuovo indicatore della temperatura della batteria e una cronologia per le barre di scorrimento dell’album, tra le altre caratteristiche. Inoltre, durante la transizione tra la beta MIUI e le versioni stabili, il nuovo metodo consente agli utenti di eseguire automaticamente il backup e il ripristino dei dati.

Secondo fonti precedenti, la MIUI 13 fornirebbe l’interconnessione cross-screen oltre al design dell’interfaccia utente standard e agli aggiornamenti di fluidità. MIUI+, che consente un collegamento senza interruzioni tra piattaforme Android e Windows, è stato recentemente rilasciato da MIUI. Quando si utilizza un telefono cellulare per leggere e navigare, gli utenti possono toccare e tenere premuto un testo per copiarlo e incollarlo immediatamente su un computer.

Xiaomi sta sviluppando attivamente MIUI 13, la sua prossima skin per Android. Ricorda che il sistema MIUI 12 era notoriamente bacato e l’azienda ha dovuto far fronte a una serie di problemi. Xiaomi dovrà infatti rilasciare una versione migliorata della MIUI 12.5 per affrontare la maggior parte dei difetti. Poiché ottimizza il sistema MIUI 13, il produttore cinese lo tiene a mente. Nonostante i suoi difetti, MIUI è ancora una delle più grandi skin Android create dai produttori cinesi. ‘MIUI sta facendo ogni sforzo per migliorare e senza dubbio funzionerà meglio’, ha affermato Lei Jun, CEO di Xiaomi.