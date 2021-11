Mancano pochissimi giorni all’arrivo de La Casa di Carta 5 Volume 2. Gli ultimi cinque episodi di questa serie TV Netflix concluderanno per sempre le avventure di questo titolo e dei suoi personaggi, dal Professore fino alla banda. Siamo tutti curiosi di sapere come andrà a finire e a poco a poco alcuni indizi ci stanno portano nella direzione giusta. Finalmente da oggi sappiamo quali sono i titoli degli ultimi 5 episodi che concluderanno per sempre La Casa di Carta. La stagione 5 sarà il finale.

La Casa di Carta 5: abbiamo i titoli degli ultimi 5 episodi

La Casa di Carta 5 Volume 2 è in arrivo su Netflix il prossimo venerdì 3 dicembre. Un appuntamento unico che tutti i fan di questa serie TV stanno aspettando con ansia. Anche perché sanciranno la fine di tutti i suoi capitoli e questa rapina del secolo sarà anche l’ultima che seguiremo da spettatori.

Ovviamente l’attesa è carica di aspettazione e ogni elemento capace di fornirci qualche indizio sulla trama, ovviamente senza spoilerare, è sempre bene accetto. Siamo quindi felici di dirvi che finalmente abbiamo i titoli degli ultimi 5 episodi de La Casa di Carta 5 Volume 2. Dalle locandine postaste su Twitter possiamo arricchire di anticipazioni ciò che vedremo in queste ultime puntate. Eccoli qui elencati:

Válvulas de escape (Escape valve);

(Escape valve); Ciencia Ilusionada (Wishful Thinking);

(Wishful Thinking); La Teorìa de la Elegancia (The Theory of Elegance);

(The Theory of Elegance); Lo que se habla en la cama (Pillow Talk);

(Pillow Talk); Una Tradición Familiar (A Family Tradition).

Da quanto possiamo capire l’ultimo viaggio con i nostri protagonisti preferiti sarà davvero tosto. Dovremo aspettarci ricchi colpi di scena e forse anche un tradimento. La Casa di Carta 5 Volume 2, come tutti gli addetti ai lavori ci hanno promesso, sarà ricca di azione, adrenalina e forti emozioni.

Tutti non vediamo l’ora che arrivi venerdì 3 dicembre 2021 per vedere gli ultimi episodi de La Casa di Carta 5 Volume 2. Non solo termineranno la quinta stagione, ma concluderanno proprio questa serie TV Netflix che ha fatto la storia.