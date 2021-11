la-casa-di-carta-5-finale-straziante-per-questa-serie-tv-netflix

La Casa di Carta 5 si sta avvicinando al suo epilogo e più scopriamo nuovi elementi, più capiamo che il suo finale sarà davvero straziante. La banda dovrà affrontare nuove sfide. L’esercito di Spagna, pur essendo ferito e con meno uomini, è ancora nella banca e vuole completare con successo la missione. Il professore si trova in balia di una Sierra che molto probabilmente sta facendo il doppio gioco. Infine, un colpo di scena potrebbe rovinare tutto. Scopriamo gli ultimi dettagli di questa serie TV Netflix che arriverà il 3 dicembre 2021.

La Casa di Carta 5: un errore rovinerà tutto

Siamo tutti ansiosi di sapere come andrà a finire la rapina del secolo e quale futuro attende la banda e il Professore. Ne La Casa di Carta 5 Volume 2 non è tempo di scherzare! I nostri protagonisti sono sotto assedio. L’esercito di Spagna e le forze dell’ordine li hanno braccati. L’oro va portato in salvo, unica fonte di guadagno dopo tutta questa fatica e soprattutto vite sacrificate. Inoltre il Professore si trova tra l’incudine e il martello, con l’ex ispettrice Sierra che non si capisce a quale gioco stia giocando.

E, come se tutto questo non bastasse, si aggiunge un altro elemento che potrebbe mettere fine alla vicenda in un modo che nessuno vorrebbe. Un finale straziante che lascerebbe tutti con l’amaro in bocca. Dall’ultima sinossi, pubblicata da Netflix, relativa agli ultimi 5 episodi de La Casa di Carta 5 scopriamo un particolare che ci ha spiazzati: “Il Professore commette l’errore più grande della sua vita“. Ecco il testo integrale:

“Tokyo è morta. Il nemico è ancora in agguato all’interno della Banca di Spagna, ferito ma pericoloso come sempre. Affrontando l’ora più buia e la più grande sfida, la banda escogita un piano audace per ottenere l’oro senza che nessuno se ne accorga. A peggiorare le cose, il Professore commette l’errore più grande della sua vita“.

Ci auguriamo che Rafael, il figlio di Berlino, possa essere la chiave del successo affinché la banda e il Professore si salvino portando l’oro fuori dalla Banca di Spagna e così potersi mettere al sicuro. Attendiamo con ansia gli ultimi cinque episodi de La Casa di Carta 5 Volume 2 in uscita il 3 dicembre 2021.