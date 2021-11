Negli ultimi tempi Shazam, la piattaforma dedicata al riconoscimento dei brani musicali, sembrava mostrare dei segni di rallentamento ma un nuovo aggiornamento ne migliora la qualità. L’app che permette di conoscere in qualsiasi momento il titolo, il testo e l’autore delle canzoni di cui non si ricordano i dettagli sarà ancora più precisa nelle sue ricerche.

Ecco, quindi, tutte le novità introdotte dalla versione 15.0 della piattaforma!

Shazam: il nuovo aggiornamento per i dispositivi iOS migliora le prestazioni!

Shazam è la piattaforma dedicata al riconoscimento dei brani musicali, basta scaricare l’app e cliccare sul logo per avviare l’ascolto di un brano e subito sarà in grado di mostrarne titolo e informazioni aggiuntive.

Il servizio non si è sempre distinto per la sua tempestività e spesso i titoli ascoltati non sono stati riconosciuti. La mancata identificazione provoca un’interruzione dell’ascolto che, adesso, grazie all’ultimo aggiornamento rilasciato dal colosso di Cupertino, sarà evitata e sostituita da una maggiore durata del tempo di ascolto.

Shazam, quindi, in caso di difficoltà dedicherà qualche secondo in più al riconoscimento della canzone ascoltata così da poter fornire all’utente il titolo desiderato. L’app offre informazioni anche sul testo della canzone, sull’album di appartenenza e sull’autore.

Apple permette di usufruire delle migliorie apportate alla piattaforma tramite la versione 15.0 di Shazam. Sarà quindi sufficiente scaricare l’ultimo aggiornamento disponibile su tutti i dispositivi iOS.

Non sono ancora emerse notizie circa l’arrivo di un aggiornamento simile sui dispositivi Android. Apple potrebbe prendersi del tempo prima di procedere con l’introduzione delle novità anche su questi ultimi dispositivi.