Samsung è nota per la produzione di alcuni dei migliori telefoni Android sul mercato, con display straordinari con frequenze di aggiornamento elevate, fotocamere eccellenti e software One UI leader del settore. Tuttavia, l’ultima build beta One UI dell’azienda per Android 12 sembra aver causato un errore nello sviluppo del software.

L’ultimo aggiornamento beta dell’interfaccia utente per Android 12 sembra aver bloccato le frequenze di aggiornamento elevate fino a soli 60Hz sui telefoni della serie S21, secondo un thread reddit segnalato da Android Police.

Galaxy S21: Samsung rilascerà presto una patch

Di conseguenza, lo scorrimento subisce delle interruzioni e le esperienze con le app sono diventate lente. Sorprendentemente, il difetto sembra avere un impatto solo sui dispositivi S21 con SOC Qualcomm Snapdragon, dal momento che i possessori di S21 con CPU Exynos di Samsung non hanno segnalato problemi.

Nel thread Reddit, un moderatore Samsung Beta ha dichiarato che l’azienda sta lavorando a una soluzione e che è stata inoltrata ai suoi team interni di assicurazione della qualità. Anche se non abbiamo una data precisa per il rilascio della patch, i possessori di S21 che eseguono la quarta beta di One UI 4 possono impostare il display in modo che funzioni a 60Hz per il momento. Di conseguenza, la maggior parte dei balbettii durante lo scorrimento di pagine online o app come Twitter dovrebbe essere risolta.

Sia i revisori che i fan si sono complimentati per la qualità costruttiva e l’esperienza generale dell’utilizzo di Galaxy S21, Galaxy S21 Plus e Galaxy S21 Utra dalla loro uscita all’inizio di quest’anno, quindi avere un bug come questo rovina l’esperienza dell’utente.