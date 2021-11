Il ritmo di lancio del software di Samsung è migliorato notevolmente dai tempi di Touchwiz. Pochi giorni dopo la pubblicazione della Release Candidate di Android 12, Samsung ha lanciato il programma beta One UI 4 per la sua attuale linea di punta, la serie Galaxy S21. Samsung ha iniziato a rilasciare l’ultimo aggiornamento One UI 4/Android 12 per la serie Galaxy S21 a metà novembre, dopo alcuni mesi di beta test. Nonostante i suoi migliori sforzi, tuttavia, alcuni problemi si sono fatti strada nella build finale di One UI.

Uno di questi difetti della serie Galaxy S21 disabilita la frequenza di aggiornamento adattiva e costringe il display a funzionare a 60Hz, risultando in un’esperienza di scorrimento a scatti nelle app.

Galaxy S21: solo i modelli con Snapdragon hanno questo bug

Ci sono stati numerosi commenti su Reddit da parte dei proprietari scontenti del Galaxy S21 che si sono lamentati delle scarse prestazioni di scorrimento e della lentezza dell’interfaccia utente dopo l’aggiornamento. Sebbene Android 12 prometta una migliore efficienza del sistema e animazioni, i proprietari di S21 hanno segnalato interruzioni dell’interfaccia utente. Sono interessate solo le varianti Galaxy S21 basate su Snapdragon commercializzate negli Stati Uniti.

Il difetto era presente anche nella quarta beta di One UI 4 e, sebbene Samsung lo abbia affrontato nella versione pubblica finale, non sembra aver risolto completamente il problema. La buona notizia è che un moderatore della versione beta di Samsung negli Stati Uniti ha riconosciuto il problema e ha indicato che l’azienda sta lavorando per risolverlo, il che è particolarmente incoraggiante considerando il numero di persone interessate.

Puoi regolare manualmente il display del tuo Galaxy S21 in modo che funzioni a 60Hz fino a quando Samsung non rilascerà un aggiornamento del firmware per rimediare a questo errore. Per il momento, questo dovrebbe aiutare con le interruzioni e lo scorrimento a scatti.