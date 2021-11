Dal campeggio, all’escursionismo, alla vita in campeggio o alla van-life, l’ultima cosa che vorrai è non avere la possibilità di ricaricare i prodotti nel bel mezzo del nulla. E nella nostra vita moderna, avere una scorta di energia sufficiente per soddisfare tutte le tue esigenze è fondamentale. Di conseguenza, sul mercato di oggi c’è una serie vertiginosa di power stations portatili e di pannelli solari; le prime sono una serie di enormi batterie progettate per alimentare telefoni, laptop, TV e persino l’intero campeggio con un certo numero di batterie. Per questo Black Friday, il pioniere del settore delle soluzioni di alimentazione off-grid, BLUETTI, è ora in prima linea nell’offrire uno sconto considerevole per la maggior parte del proprio portafoglio di prodotti. Diamo un’occhiata più da vicino.

Bluetti EB150

BLUETTI EB150 è un generatore solare all-in-one apprezzato da quasi due anni. Dotato di un inverter a onda sinusoidale pura da 1000 Watt, è in grado di alimentare la maggior parte dei tuoi elettrodomestici all’aperto. La capacità della batteria di 1.500 Wh ti assicura di non doverti preoccupare della potenza all’aperto. BLUETTI EB150 supporta anche un input solare MPPT fino a 500 watt e, con la luce del sole ottimale, l’EB150 può essere alimentato in appena 4,5 ore. BLUETTI ha lavorato su una tecnologia di ricarica solare efficiente, sicura e facile da usare e l’EB150 è chiaramente il leader del pacchetto. Scontatissimo nei giorni del Black Friday, per valutare l’acquisto, al prezzo finale di soli 999 euro (al posto di 1399 euro), premete qui.

Bluetti EB240

Il BLUETTI EB240 sembra identico al suo fratellino EB150 ma con una capacità della batteria maggiore del 60%. Con un enorme pacco batteria da 2400 Wh e celle speciali progettate per resistere alle basse temperature, l’EB240 può far funzionare il tuo riscaldatore elettrico a -20 per tenerti caldo e accogliente in inverno. Il suo prezzo del Black Friday scende a 1399 euro, partendo da un listino originario di 1799 euro, lo potete acquistare qui.

Bluetti EB55/EB70

Finalmente, dopo aver venduto tantissimo negli Stati Uniti per quasi sei mesi, i nuovi membri della serie BLUETTI EB sono ora disponibili per l’Europa. EB70 presenta gli inverter di potenza da 1000 W e il pacco batteria LiFePO4 da 716 Wh che è abbastanza incredibile per le sue dimensioni. L’EB55 d’altra parte ha un inverter da 700 W sotto il cofano e trasporta un pacco batteria LiFePO4 da 537 Wh.

Come sapete, oltre a questi due, Bluetti propone anche un altro modello compatto chiamato AC50S. Questa è una power station da 300 W con una batteria agli ioni di litio da 500 Wh. Bluetti EB55 può essere acquistato a soli 549 euro (invece di 659 euro) a questo link, mentre l’EB70 è disponibile a 649 euro (al posto di 759 euro), premendo qui.

Bluetti AC200P

Ultimo ma non meno importante, l’unico AC200P. Dotato di inverter AC a onda sinusoidale pura da 2000 watt, racchiude fino a 13 prese e uscita DC 12V 25A, Nell’ultimo anno, BLUETTI AC200P è senza dubbio una delle power station portatili più popolari al mondo. Dotato di un pacco batteria LiFePO4 ultra resistente e una capacità totale di 2000 Wh, l’intera unità è dotata di oltre 3500 cicli di carica prima che la capacità totale scenda all’80%. Sono quasi 10 anni di servizio per un ciclo al giorno di utilizzo. Ad eccezione dell’adattatore da 500 W incluso nella confezione, puoi anche alimentare l’AC200P con una luce solare pulita, sicura e libera! Supporta fino a 700 W di input solare, l’enorme capacità di AC200P può essere riempita in appena 4 ore con la sola energia solare. Se stai cercando una fonte di alimentazione affidabile per il tuo camper o camper, non cercare oltre, ecco la scelta migliore nella sua categoria. In vendita a soli 1699 euro, con uno sconto di ben 300 euro dal prezzo iniziale di listino; lo potete acquistare qui.

Il Black Friday 2021 per l’Europa di BLUETTI inizia alle 10:00 GMT del 22 novembre e terminerà alla stessa ora il 30 novembre, vendita limitata solo per una settimana, meglio affrettarsi ora o aspettare un altro anno!