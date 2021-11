Govee Glow Smart è una lampada smart dell’omonima azienda cinese che abbiamo avuto il piacere di testare nel corso di queste ultime settimane. Partiamo subito dal prezzo di 66 euro, da scontare dell’8% con il codice sconto per i nostri lettori (TECNO8). Il prezzo è, dunque, pari a circa 60 euro per uno dei migliori prodotti del genere. Ma scopriamo insieme questa lampada smart. Spedizione Europa in 3/7 giorni lavorativi.

Govee Glow Smart: confezione di vendita

Iniziamo, come di consueto, dalla confezione di vendita. All’interno della stessa, è possibile trovare:

lampada

caricabatterie a muro con ingresso Type-C

La confezione è molto compatta ed il packaging molto intrigante. Davvero perfetto anche come regalo di Natale.

Funzionalità smart e altre caratteristiche

Il bello di una lampada smart è dato dalla possibilità di poter usufruire di numerosi servizi associati, come Google Assistant o Amazon Alexa. In particolare, Govee Glow Smart si comporta davvero egregiamente in termini di tempi di risposta, facendo perfino impallidire la concorrenza. L’integrazione con i due assistenti digitali di Amazon e Google si può quindi dire perfetta. Nessun rallentamento, nessun bug e tutto funzionante alla perfezione. A differenza di qualche competitors ben più blasonato. Sarà quindi possibile dire: «Alexa, accendi lampada», piuttosto che «Alexa, spegni lampada» o ancora «Alexa, imposta colore lampada rosso», ecc.

Venendo all’app, inoltre, anche quest’ultima è implementata alla perfezione. Scaricabile da Google Play Store o App Store, la sua reattività è impressionante. Anche la user experience è davvero ben sviluppata e ne rende estremamente piacevole l’utilizzo. All’interno dell’app è presente anche due chicche da non sottovalutare:

modalità musica : grazie al microfono incorporato nella lampada smart, infatti, la stessa sarà in grado di cambiare e regolare il colore a ritmo di musica. Davvero l’ideale per i nostri party o le nostre cene romantiche. Ma anche per vedere un bel film, l’idea ci solletica;

: grazie al microfono incorporato nella lampada smart, infatti, la stessa sarà in grado di cambiare e regolare il colore a ritmo di musica. Davvero l’ideale per i nostri party o le nostre cene romantiche. Ma anche per vedere un bel film, l’idea ci solletica; scenari : all’interno dell’app, infine, è possibile visionare degli scenari pre-impostati per ogni evenienza. Sarà, dunque, possibile lasciar fare tutto il “lavoro sporco” all’applicazione e goderci semplicemente la serata!

: all’interno dell’app, infine, è possibile visionare degli scenari pre-impostati per ogni evenienza. Sarà, dunque, possibile lasciar fare tutto il “lavoro sporco” all’applicazione e goderci semplicemente la serata! 1 su 6

Conclusioni

In definitiva, Govee Glow Smart è un prodotto che vi consigliamo assolutamente. Grazie ai suoi 20 effetti di luce, è un alleato fantastico nelle nostre serate a tema, cene romantiche o in compagnia di amici. Inoltre, con l’arrivo del Natale alle porte potrebbe davvero essere un pensiero più che ben gradito! Ricordiamo, ancora una volta, che il prezzo è di 60 euro, grazie al codice sconto TECNO8, destinato ai nostri lettori. Provare per credere.