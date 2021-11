Pokemon Legends Arceus: è in arrivo una valanga di BONUS per i veri giocatori!

Siete nerd esperti ed amate alla follia i videogame tanto da aver provato tutti i capitoli di Pokemon? Allora questa notizia è per voi. Stanno arrivando dei bonus per tutti coloro che hanno giocato a Pokemon Spada e Pokemon Scudo, ai giochi Pokemon: Let’s Go Pikachu e Pokemon: Let’s Go Eevee, e non mancheranno le novità su Pokemon Legends Arceus!

Pokemon Legends Arceus: tutte le novità sul videogioco

Scendendo nei dettagli, per quanto riguarda Spada e Scudo, i giocatori di Pokemon Legends Arceus avranno la possibilità di aggiungere il Pokemon Shaymin (Land Form) alla propria squadra. Inoltre, sarà disponibile un set di kimono dedicato. Dove verrà accettata la richiesta? A Jubilife Village, dopo aver visto i titoli di coda del gioco. Per quanto concerne l’ottenimento del set di kimono, basterà unirsi al Galaxy Expedition Team e parlare con il sarto. Potere del Pokémon: può volare grazie alla fioritura della Gracidea.

Passiamo ora al bonus per Pokemon: Let’s Go Pikachu! e Pokemon: Let’s Go Eevee!. In tal caso, dopo aver parlato col sarto ed essersi uniti al Galaxy Expedition Team, sarà possibile richiedere una maschera Pikachu e una maschera Eevee.

Ultimamente, sono emerse diverse informazioni sulle nuove forme Hisui di Arcanine come anche di Zorua e Zoroark, tra cui un trailer che parla delle caratteristiche in combattimento. Il sito ufficiale, parlando del gioco, dichiara:

“La vostra avventura avrà sullo sfondo la natura imponente della regione di Hisui, in un’epoca remota quando era raro che le persone e i Pokémon vivessero a stretto contatto e in armonia. La regione di Hisui costituisce il territorio che sarà poi denominato Sinnoh, una regione che potresti conoscere già molto bene.

Il Monte Corona domina il paesaggio nel cuore della regione di Hisui, circondato da aree caratterizzate da ambienti diversi. Ciascuna area presenta caratteristiche naturali specifiche e ospita diversi ecosistemi di Pokémon.”

Quando arriverà Pokemon Legends: Arceus su Nintendo Switch? Sarà disponibile dal 28 gennaio 2022.