La nota azienda Oppo ha da poco annunciato un nuovo smartphone di fascia media, rivolto per il momento per il solo mercato giapponese. Si tratta in particolare del nuovo Oppo A55s 5G, il quale può contare sulle performance di un processore di casa Qualcomm. Ecco qui di seguito i dettagli.

Oppo annuncia ufficialmente in Giappone il nuovo medio di gamma Oppo A55s 5G

Oppo A55s 5G è il nuovo smartphone appartenente alla fascia media del noto produttore cinese Oppo ed è stato da poco presentato ufficialmente in Giappone. Come già accennato, sotto alla scocca batte un processore di casa Qualcomm. Nello specifico, si tratta del SoC Snapdragon 480 5G (con supporto alle nuove reti di quinta generazione), il quale viene supportato da un unico taglio di memoria che comprende 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno espandibile tramite scheda microSD.

La parte frontale del device è poi occupata da un display con un piccolo foro laterale per la fotocamera anteriore da 8 megapixel. In particolare, il pannello è un IPS LCD con una diagonale da 6.5 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Sul retro il comparto fotografico è invece affidato a due sensori fotografici rispettivamente da 13 e 2 megapixel. Chiudono infine la scheda tecnica il sistema operativo Android 11 a bordo con interfaccia utente ColorOS 11 e una batteria da 4000 mAh.

Prezzi e disponibilità

Come già detto, il nuovo Oppo A55s 5G sarà distribuito per il mercato giapponese nelle colorazioni Black e Green ad un prezzo al cambio di circa 254 euro.